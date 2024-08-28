«Тягомотина в Средиземье»: критики смешанно приняли второй сезон шоу по «Властелину колец»

Премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится только 29 августа, однако ряд критиков уже посмотрели продолжение шоу и составили о нём мнение. В целом новый сезон проекта был принят смешанно.

На сайте Rotten Tomatoes у продолжения сериала 83% свежести. Это значит, что большинство обозревателей поставили положительную оценку — среди них в основном преобладает оценка 6/10.

Часть критиков ругают скучные диалоги, плоское повествование и наличие других проблем, которые были присущи первому сезону. Некоторые же отметили, что шоу всё ещё крайне эпичное и наверняка понравится фанатам вселенной.

«Кольца власти» остаются эпически разочаровывающими — полные поверхностного блеска и амбиций, но лишённые магии оригинальных романов Толкина и трилогии Питера Джексона.

Второй сезон «Кольца власти» — достойное продолжение первой части, хотя он и следует тревожной формуле, заложенной в первом сезоне.

Большинство сцен неспособны заставить вас проникнуться в сердца и умы тех, кто населяет эту версию Средиземья.

Роскошно сделанный, бесконечно красивый и достаточно содержательный, чтобы заставить вас сопереживать. Это фэнтези на высочайшем уровне.

В «Кольцах власти» наконец-то появились слабые намёки на повествовательный импульс. Однако второй сезон шоу столь же великолепный, но чрезвычайно плоский. Продолжение имеет те же проблемы, что и первая часть.

Во второй сезон вновь войдут восемь эпизодов — первые три можно будет посмотреть в день премьеры. Остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится уже 3 октября.