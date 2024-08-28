Основателю «Телеграма» Павлу Дурову скоро должны вынести приговор или отпустить

Основателя «Телеграма» Павла Дурова отпустили из-под полицейской стражи, о чём сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на информационное агентство «Франс Пресс». Сейчас Дуров должен предстать перед судом, где его как раз должны отпустить или предъявить обвинения.

Что это означает: фактически Дурова сейчас перевели с места, где он находился с момента ареста 24 августа, для вынесения в суде какого-то решения. Само заседание продолжается. Его итоги должны появиться в течение нескольких часов, там и будет понятна дальнейшая судьба основателя мессенджера.

Ранее стало известно, что розыск Павла Дурова вместе с его братом Николаем начался ещё в марте 2024 года, однако публично об этом стало известно только после ареста.