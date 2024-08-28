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Основателю «Телеграма» Павлу Дурову скоро должны вынести приговор или отпустить

Основателю «Телеграма» Павлу Дурову скоро должны вынести приговор или отпустить
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Основателя «Телеграма» Павла Дурова отпустили из-под полицейской стражи, о чём сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на информационное агентство «Франс Пресс». Сейчас Дуров должен предстать перед судом, где его как раз должны отпустить или предъявить обвинения.

Что это означает: фактически Дурова сейчас перевели с места, где он находился с момента ареста 24 августа, для вынесения в суде какого-то решения. Само заседание продолжается. Его итоги должны появиться в течение нескольких часов, там и будет понятна дальнейшая судьба основателя мессенджера.

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