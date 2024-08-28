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Комментаторы The International 2024 по Dota 2 не будут произносить названия команд, копирующие спонсоров

Комментаторы The International не будут произносить названия команд, копирующие спонсоров
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Российский клуб 1win сообщил, что комментаторы на чемпионате мира The International 2024 по Dota 2 не будут использовать оригинальное название команды — вместо него в эфире будет звучать альтернативное 1W («Ван Ви»).

Ограничения также коснутся логотипа команды. Вместо четырёх символов на эмблеме 1win останутся только две — цифра «1» и первая буква.

Так нас будут называть кастеры на «Инте», поэтому не пугайтесь. Уточним, 1win Team — основное название, 1w Team — альтернативное.

С аналогичными ограничениями столкнулась другая российская команда, использующая название букмекера в названии — вместо BetBoom Team она будет называться «BB Team». Ранее клуб изменил логотип, чтобы он не повторял эмблему спонсора.

Ранее Valve запретила внутриигровую рекламу и спонсорские элементы на The International, в том числе в никнеймах, на знамёнах команд и логотипах на базе.

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