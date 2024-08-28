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JotM высоко оценил шансы российских команд на The International 2024 по Dota 2

JotM высоко оценил шансы российских команд на The International 2024 по Dota 2
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Экс-киберспортсмен, тренер и аналитик по Dota 2 Егор JotM Сурков в интервью «Чемпионату» оценил шансы Team Spirit и BetBoom Team на чемпионате мира The International 2024.

Егор не стал судить о причинах проблем на последних турнирах, но отметил, что оба наших коллектива попадут в число главных призёров TI13.

Могут ли они занять высокое место на The International? Я уверен, что да — скорее всего, обе команды будут в топ-8. А дальше начинается тот самый спорт, о котором я говорил: в один отдельно взятый день в каждой best-of-3 серии может произойти всё что угодно.

Полностью интервью с Жотмом можно прочесть по этой ссылке. Специалист рассказал нам о возвращении к роли тренера, проблемах освещения турниров и современной «Доты».

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