Вышел дебютный трейлер хоррора «Ужасающий 3» — премьера 10 октября

На этой неделе вышел дебютный трейлер хоррора «Ужасающий 3». В ролике показали клоуна-маньяка, его жертв, ряд кровавых эпизодов и главных героев картины.

Видео доступно на YouTube-канале Movie Trailers Source. Права на видео принадлежат Cineverse.

События «Ужасающего 3» развернутся в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока его жители засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграют Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера. Режиссёром и сценаристом фильма выступит Дэмиен Леоне, снявший первые две части.

Фильм ужасов выйдет в российских кинотеатрах 10 октября — изначально премьера должна была состояться 24-го числа.