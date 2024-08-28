В сентябре в PS Plus раздадут Little Nightmares 2, игру по «Гарри Поттеру» и MLB The Show

Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в августе 2024 года. В этот раз подписчикам раздадут три проекта: хоррор-платформер Little Nightmares 2, симулятор бейсбола MLB The Show 24 и симулятор квиддича по вселенной «Гарри Поттера» Harry Potter: Quidditch Champions.

Забрать проекты можно будет c 3 сентября — игры станут доступны подписчикам сервиса PlayStation Plus Essential. Их можно будет загрузить в течение месяца, после чего стартует новая раздача бесплатных игр.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в сентябре 2024 года