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Бесплатные игры PS Plus Essential на сентябрь 2024 года: Little Nightmares 2, Harry Potter: Quidditch Champions и MLB The Show 24

В сентябре в PS Plus раздадут Little Nightmares 2, игру по «Гарри Поттеру» и MLB The Show
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Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в августе 2024 года. В этот раз подписчикам раздадут три проекта: хоррор-платформер Little Nightmares 2, симулятор бейсбола MLB The Show 24 и симулятор квиддича по вселенной «Гарри Поттера» Harry Potter: Quidditch Champions.

Забрать проекты можно будет c 3 сентября — игры станут доступны подписчикам сервиса PlayStation Plus Essential. Их можно будет загрузить в течение месяца, после чего стартует новая раздача бесплатных игр.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в сентябре 2024 года

  • Little Nightmares 2 — продолжение знаменитого хоррор-платформера от студии Tarsier Studios.
  • MLB The Show 24 — свежая часть симулятора бейсбола от Sony.
  • Harry Potter: Quidditch Champions — симулятор квиддича по вселенной «Гарри Поттера».
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