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Россияне назвали iPhone 11 лучшим смартфоном Apple — исследование

Россияне назвали iPhone 11 лучшим смартфоном Apple — исследование
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Сервис CDEK.Shopping провёл опрос среди россиян и выяснил, какими смартфонами Apple они пользуются чаще всего и какие у них ожидания от стоимости iPhone 16. Около 60% опрошенных выбирают 11-ю модель, а 4,2% россиян нравится четвёртая модель смартфона.

Также 23,5% опрошенных владельцев iPhone заявили, что пользуются 15-й моделью, а в районе 20% — имеют более ранние версии смартфона от Apple. Также около 20% до сих пор отдают предпочтение кнопочным телефонам.

Ко всему прочему, более трети респондентов уверены, что стоимость iPhone 16 составит более 150 тыс. рублей. При этом лишь 19,2% опрошенных готовы потратить на него такую сумму.

Следующая большая презентация компании Apple состоится 9 сентября — на ней будет официально представлен новый смартфон iPhone 16. Об этом компания сообщила в коротком пресс-релизе.

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