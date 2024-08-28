Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Суровый Хеллбой — на первом постере боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна»

Суровый Хеллбой — на первом постере боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна»
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Dark Horse Entertainment опубликовала первый постер боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна». На нём изображён актёр Джек Кеси («Дэдпул 2», «Спасатели Малибу») в образе демона-супергероя Хеллбоя.

Напомним, действие картины развернётся в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету Хеллбой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг (Аделин Рудольф, «Леденящие душу приключения Сабрины») объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм.

Главные роли в новом «Хеллбое» исполняют Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и Леа Макнамара. Режиссёром выступил Брайан Тейлор («Призрачный гонщик: Дух мщения»).

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится через несколько недель — 19 сентября.

Постер

Фото: Dark Horse Entertainment

Материалы по теме
«Вертикальный предел», «Эверест» и ещё 8 лучших фильмов про горы и альпинистов
«Вертикальный предел», «Эверест» и ещё 8 лучших фильмов про горы и альпинистов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android