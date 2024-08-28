Вышел новый трейлер хоррора «Никогда не отпускай» с Холли Берри — премьера 27 сентября

Кинокомпания Lionsgate опубликовала новый трейлер хоррора «Никогда не отпускай» с Холли Берри в главной роли. Видео показали главных героев картины, несколько пугающих эпизодов и жутких монстров.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Согласно синопсису, фильм расскажет о матери двоих сыновей, которая защищает их от неизвестного зла. Для этого все члены семьи связываются верёвками — но когда один из мальчиков задаётся вопросом, реально ли зло, и снимает их, начинается борьба за выживание.

Также в актёрский состав вошли Мэтт Андерсон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Энтони Б. Дженкинс, Перси Даггс IV и другие. Режиссёром выступил Александр Ажа («Девятая жизнь Луи Дракса»).

Мировая премьера хоррора состоится 27 сентября. Дата выхода в российском прокате пока не раскрывается.