Компанию Джорджа Клуни внесли в реестр нежелательных организаций в РФ

Минюст РФ обновил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России. В список попала компания актёра Джорджа Клуни под названием Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость»), которая зарегистрирована в США.

По информации Генпрокуратуры РФ, организация звезды дискредитирует Россию, а также поддерживает участников запрещённых экстремистских объединений, террористических ячеек и «покинувших страну лжепатриотов».

«Фонд Клуни за справедливость» работает более чем в 40 странах по всему миру. На официальном сайте компании сказано, что цель организации — борьба за справедливость и требование ответственности за нарушения прав человека.