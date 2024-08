Верданск вернут в Call of Duty: Warzone

Activision официально заявила, что в честь 5-летия Call of Duty: Warzone в королевскую битву вернут оригинальную карту шутера — Верданск. Это случится весной 2025 года, но больших подробностей раскрывать сейчас не стали.

Об этом рассказали на презентации Call of Duty Next, где презентовали Call of Duty: Black Ops 6 и грядущий год королевской битвы. Интеграция Black Ops 6 и Warzone состоится до конца года в первом сезоне BO6, после чего в батл-рояле появятся все особенности нового шутера.

Речь и про омни-мувмент (продвинутая система передвижения в духе Max Payne 3), и система создания классов, даже включая систему «Джокеров», и внедрение системы прокачки «Престиж». Ещё пообещали возможность создать единый класс между всеми режимами (мультиплеер BO6, зомби BO6, королевская битва).

Ещё разработчики Warzone объявили, что изменят систему инвентаря — вместо рюкзака из Warzone 2.0 вернётся упрощённая модель из оригинальной королевской битвы.

Новая-старая система инвентаря Фото: Activision

Вдобавок в первом сезоне добавят новую карту для «Возрождений» в Warzone — она вдохновлена легендарной Nuketown.