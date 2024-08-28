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Основателю «Телеграм» Павлу Дурову выдвинули обвинения и запретили покидать Францию

Основателю «Телеграм» Павлу Дурову выдвинули обвинения и запретили покидать Францию
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Французский суд предъявил официальные обвинения создателю «Телеграма» Павлу Дурову. Предпринимателя обвинили в том, что его платформа используется преступниками для незаконных дел: от оборота запрещённых веществ до распространения непристойных изображений детей, сообщает Bloomberg.

По данным суда, Дуров систематически отказывается сотрудничать с властями Франции и никак не помогает властям проводить юридическое прослушивание телефонных разговоров подозреваемых. Бизнесмена отпустили под залог в € 5 млн и запретили покидать территорию Франции.

Аналогичную информацию подтвердили в правительствах соседних государств — в том числе в Бельгии и Швейцарии. Сейчас бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы, уточняют РИА Новости. Судя по всему, в ближайшее время Павел Дуров обратится к адвокату и начнётся полноценное судебное разбирательство.

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