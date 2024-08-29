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В Dota 2 вышел балансный патч 7.37c

В Dota 2 вышел балансный патч 7.37c
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Разработчики Dota 2 выпустили небольшое обновление 7.37c, которое внесло ряд изменений в баланс игры.

Среди прочего, Valve ослабила Gleipnir (уменьшен бонус к здоровью и урон) и увеличила расход маны на скилл Штормовой гарпии, а также незначительно изменила характеристики ряда предметов — Holy Locket, Mekansm и других.

Помимо этого, авторы игры внесли ряд перемен в баланс персонажей. Всего изменениям подверглись более 30 персонажей: в основном это коснулось характеристик героев и их способностей. Anti-Mage, Earthshaker, Naga Siren, Winter Wyvern, Phantom Lancer и Nature's Prophet получили изменённые или новые аспекты.

Полный список изменений 7.37с в Dota 2 на русском языке можно изучить на официальном сайте.

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