«Волна сарказма и ненависти к нам»: актриса Амандла Стенберг — о закрытии сериала «Аколит»

20 августа стало известно о закрытии сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» после первого сезона. Решение вряд ли стало для кого-то удивительным, поскольку шоу мощно стартовало, но быстро сдулось. Более того, оно получило массу негативных отзывов от зрителей и критиков.

На закрытие проекта отреагировала его звезда Амандла Стенберг в соцсетях. По её словам, закрытие проекта не стало сюрпризом, однако она всё равно жалеет, что фанаты не дали шоу второй шанс. Амандла подчеркнула, что для неё было мечтой сняться в «Звёздных войнах».

С того момента, как шоу было выпущено, мы столкнулись с волной сарказма… волной, я бы сказала, гиперконсервативной нетерпимости и сарказма, предрассудков, ненависти и оскорбительных высказываний по отношению к нам. Для меня было невероятной честью оказаться в этой вселенной.

Премьера проекта состоялась 4 июня: в этот день вышло два эпизода. Серии собрали 4,8 млн просмотров в первый день — само шоу показало крупнейшей старт сериала на Disney+ в этом году.