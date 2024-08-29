После суда основателя «Телеграма» Павла Дурова освободили из-под стражи

Вчера ночью стало известно о том, что суд во Франции предъявил официальное объявление основателю «Телеграма» Павлу Дурову.

После суда Дурова освободили из-под стражи под залог в € 5 млн и запретили покидать территорию Франции. По данным издания «РИА Новости», после окончания заседания Павел покинул суд в Париже на частном автомобиле, но не через центральный выезд, а через боковые ворота. Там его ждал частный микроавтобус, охрана и, вероятно, адвокат.

Журналисты пытались взять у Дурова комментарий касательно всей ситуации, но Павел не ответил на вопросы прессы. Он надел чёрные очки и быстро сел в микроавтобус.

В чём обвиняют Дурова? Суд заявил, что его платформа используется преступниками для незаконных дел: от оборота запрещённых веществ до распространения непристойных изображений детей.