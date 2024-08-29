Новый ролик «Дэдпула и Росомахи» посвятили визуальным эффектам с навыками Кассандры Новы

Marvel Studios опубликовала ролик, посвящённый фильму «Дэдпул и Росомаха». В видео показали, как создавалась графика для фрагментов, в которых Кассандра Нова изучала разум персонажей и в буквальном смысле залазила в них.

По словам Свена Гиллберга, который руководил созданием визуальных эффектов, команда проделала большую работу, чтобы способности Кассандры выглядели жутко и в то же время могущественно. В ролике также показали моменты без графики, а потом сразу же с ней.

Если вы ещё не смотрели фильм, не смотрите ролик. В нём есть спойлеры!

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» показывают в кинотеатрах России, но в виде предсеансного обслуживания. Картина уже стала самой кассовой с рейтингом R (18+) и продолжает приносить огромные деньги своим создателям.