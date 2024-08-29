Вайнона Райдер не любит сниматься в кино с молодыми актёрами, но есть и исключения

В свежем интервью в рамках продвижения сиквела «Битлджуса» Вайнона Райдер рассказала, что ей не нравится работать с молодыми актёрами над различными проектами. Конечно же, есть и исключения — к примеру, одним из них Вайнона назвала Дженну Ортегу.

Райдер отметила, что зачастую молодых актёров не интересуют сами фильмы, а лишь их хронометраж, чтобы поскорее закончить над ними работать.

Первое, что говорят молодые актёры: «Сколько это займёт». Но Дженна превосходна. Я чуть не заплакала, когда она обнаружила сходство сцен между «Битлджусом 2» и фильмом Михаила Калатозова «Я — Куба».

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Лидию вновь сыграла Вайнона Райдер, а образ её дочери воплотила звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега.

Зрители смогут увидеть ленту в кино с 6 сентября.