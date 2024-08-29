Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый мультфильм про Лунтика поставил рекорд среди отечественных анимационных проектов

Новый мультфильм про Лунтика поставил рекорд среди отечественных анимационных проектов
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» поставил рекорд ещё до своей премьеры. Предпродажи билетов на картину составили 4,2 млн рублей. Эта сумма — очень приличная.

В СМИ уточнили, что новинка показала лучший результат в сравнении со множеством предшественников, включая проекты «Финник» с предпродажами в 2,2 млн рублей, «Маша и медведь в кино: Скажите «Ой!» с 1,6 млн рублей и «Три богатыря. Ни дня без подвига», которые собрали на предварительной продаже 1,1 млн рублей.

Новый проект про Лунтика рассказывает, как пришелец решает отправиться домой на Луну c целью найти свою маму.

Снял нового «Лунтика» режиссёр Константин Бронзит. Премьера картины кинотеатрах России состоялась сегодня.

Материалы по теме
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android