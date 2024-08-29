Расписание второго дня плей-офф BB Dacha Belgrade по CS2 — Spirit с FURIA, VP с Falcons
Сегодня, 29 августа, продолжится плей-офф топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.
В ходе второго дня плей-офф по итогам матчей верхней сетки определятся две команды, которые сразятся за первый слот в гранд-финале. Что касается нижней сетки, ростеры, проигравшие там, покинут соревнование.
Расписание матчей BB Dacha по CS2 на 29 августа, четверг:
- 12:00. Нижняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Team Falcons (Дания);
- 15:30. Нижняя сетка, Eternal Fire (Турция) — HEROIC (Европа);
- 19:00. Верхняя сетка, FURIA Esports (Бразилия) — Team Spirit (Россия);
- 22:30. Верхняя сетка, MOUZ (Европа) — paiN Gaming (Бразилия).
Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках ивента 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.
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