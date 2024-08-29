Расписание второго дня плей-офф BB Dacha Belgrade по CS2 — Spirit с FURIA, VP с Falcons

Сегодня, 29 августа, продолжится плей-офф топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В ходе второго дня плей-офф по итогам матчей верхней сетки определятся две команды, которые сразятся за первый слот в гранд-финале. Что касается нижней сетки, ростеры, проигравшие там, покинут соревнование.

Расписание матчей BB Dacha по CS2 на 29 августа, четверг:

12:00. Нижняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Team Falcons (Дания);

— Team Falcons (Дания); 15:30. Нижняя сетка, Eternal Fire (Турция) — HEROIC (Европа);

19:00. Верхняя сетка, FURIA Esports (Бразилия) — Team Spirit (Россия) ;

; 22:30. Верхняя сетка, MOUZ (Европа) — paiN Gaming (Бразилия).

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках ивента 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.