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Стартовали съёмки сериала «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко

Онлайн-кинотеатр KION и кинокомпания «Место силы» начали съёмки сериала «Актёрище». Главные роли в проекте исполняют Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко.

Сериал расскажет про звезду российского кино Вячеслава Третьякова, на фильмы которого делает разгромные обзоры блогер-кинокритик Никита Кисляк. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придётся выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

Фото со съёмок шоу

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёром, продюсером и соавтором проекта выступает Дмитрий Невзоров. Вместе с Нагиевым и Лапенко сыграли Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова и другие.