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В Genshin Impact можно бесплатно получить пятизвёздочного героя — в честь годовщины игры

В Genshin Impact можно бесплатно получить пятизвёздочного героя — в честь годовщины игры
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Студия HoYoVerse устроила аттракцион невиданной щедрости. В честь четвёртой годовщины Genshin Impact разработчики запустили событие «Странствия в поисках жаркого пламени». В ходе него можно получить в коллекцию пятизвёздочного персонажа редкости из стандартной Молитвы «Жажда странствий».

Во время события через его меню вы сможете выбрать одного пятизвёздочного персонажа из стандартной Молитвы «Жажда странствий», чтобы он присоединился к вашему отряду!

Геймерам отдают на выбор одного из героев:

  • Дэхья (пиро, двуручный меч)
  • Кэ Цин (электро, одноручный меч)
  • Мона (гидро, катализатор)
  • Ци Ци (крио, одноручный меч)
  • Джинн (анемо, одноручный меч)
  • Тигнари (дендро, лук)
  • Дилюк (пиро, двуручный меч).

Забрать одного из персонажей можно до 10 октября.

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