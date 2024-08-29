В Genshin Impact можно бесплатно получить пятизвёздочного героя — в честь годовщины игры
Студия HoYoVerse устроила аттракцион невиданной щедрости. В честь четвёртой годовщины Genshin Impact разработчики запустили событие «Странствия в поисках жаркого пламени». В ходе него можно получить в коллекцию пятизвёздочного персонажа редкости из стандартной Молитвы «Жажда странствий».
Во время события через его меню вы сможете выбрать одного пятизвёздочного персонажа из стандартной Молитвы «Жажда странствий», чтобы он присоединился к вашему отряду!
Геймерам отдают на выбор одного из героев:
- Дэхья (пиро, двуручный меч)
- Кэ Цин (электро, одноручный меч)
- Мона (гидро, катализатор)
- Ци Ци (крио, одноручный меч)
- Джинн (анемо, одноручный меч)
- Тигнари (дендро, лук)
- Дилюк (пиро, двуручный меч).
Забрать одного из персонажей можно до 10 октября.
Комментарии