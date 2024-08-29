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В Genshin Impact можно бесплатно получить пятизвёздочного героя — в честь годовщины игры

Студия HoYoVerse устроила аттракцион невиданной щедрости. В честь четвёртой годовщины Genshin Impact разработчики запустили событие «Странствия в поисках жаркого пламени». В ходе него можно получить в коллекцию пятизвёздочного персонажа редкости из стандартной Молитвы «Жажда странствий».

Во время события через его меню вы сможете выбрать одного пятизвёздочного персонажа из стандартной Молитвы «Жажда странствий», чтобы он присоединился к вашему отряду!

Геймерам отдают на выбор одного из героев:

Дэхья (пиро, двуручный меч)

Кэ Цин (электро, одноручный меч)

Мона (гидро, катализатор)

Ци Ци (крио, одноручный меч)

Джинн (анемо, одноручный меч)

Тигнари (дендро, лук)

Дилюк (пиро, двуручный меч).

Забрать одного из персонажей можно до 10 октября.