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Вышел новый тизер аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка

Вышел новый тизер аниме «Киберслав» про Русь в мире киберпанка
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил новый тизер российского аниме «Киберслав» про Русь в киберпанке. Точной даты выхода у проекта всё ещё нет.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Аниме расскажет историю Киберслава, богатыря при кибер-князе и лучшем охотнике на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он — полукровка, и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

Все детали шоу авторы раскроют на фестивале «Хомякон», который пройдёт в декабре. Там создатели наверняка покажут новые кадры из аниме и назовут дату выхода ожидаемого проекта.

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