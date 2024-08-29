Стартовал второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Сегодня на Amazon Prime Video состоялась премьера первых трёх серий второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Всего в новом сезоне будет восемь эпизодов, а финальная серия выйдет 3 октября.

Напомним, события второго сезона разворачиваются сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon Prime Video.

Во втором сезоне вновь сыграют актёры из первого: Морвед Кларк (Галадриэль), Роберт Арамайо (Элронд), Оуайн Артур (Дурин IV), Максим Болдри (Исильдур), Исмаэль Крус Кордова (Арондир) и другие. Первый эпизод нового сезона сняла Шарлотта Брендстрём, а второй — Луиз Хупер.