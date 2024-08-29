Последний фильм Клинта Иствуда «Присяжный №2» выйдет 1 ноября

Издание World of Reel обратило внимание на изменения в расписании выхода фильма «Присяжный №2» Клинта Иствуда. Премьера ленты всё же состоится в 2024 году — 1 ноября её можно будет посмотреть в Великобритании и Ирландии, после чего картина наверняка доберётся и до остальных стран. Ещё летом инсайдеры сообщали, что Warner Bros. отложила премьеру до следующего года, однако этого не произошло.

«Присяжный №2» расскажет о судебном процессе по делу об убийстве, где один из присяжных понимает, что именно он может быть виновен в смерти жертвы, и пытается спасти обвиняемого, не свидетельствуя против самого себя.

Ранее 94-летний Клинт Иствуд называл ленту «своим последним фильмом», с которым он может уйти из кино «с высоко поднятой головой». Главные роли в фильме сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Зои Дойч («Горе-творец»), Дж.К. Симмонс («Одержимость») и другие актёры.