Вышел трейлер комедии «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной — премьера 14 ноября

Компания «КарроПрокат» представила трейлер фильма «За слова отвечаю». Драмеди выйдет в кинотеатрах России уже 14 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания Карропрокат. Права на видео принадлежат «Карропрокату».

Фильм расскажет историю звезды мотивационных тренингов Светы, которую сажают в тюрьму, обвиняя в мошенничестве по отношению к своим клиентам. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли её тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это никаких надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы — это её сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.

Главные роли в ленте сыграли Оксана Акиньшина («Неверные»), Настасья Самбурская («Универ: Новая общага»), Татьяна Орлова («Папины дочки»), Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром: Чумной доктор») и Ирина Безряднова («Мастодонт»). Режиссёром выступил Виталий Дудка («Юра дворник»), а сценарий написали Гаянэ Танцырева и Дмитрий Кирюшкин.