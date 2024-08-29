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Майкл Китон объяснил комфортную многолетнюю работу с Тимом Бёртоном

Майкл Китон объяснил комфортную многолетнюю работу с Тимом Бёртоном
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Майкл Китон и Тим Бёртон уже давно работают вместе. В свежем интервью актёр, известный по «Бэтмену», «Моей жизни», «Основателю» и другим лентам, рассказал, как между ним и Тимом образовалась такая дружеская связь.

Какого-то логического объяснения у Китона нет. По его словам, ему просто очень нравится работать с Бёртоном. А единственным случаем, когда Китон «облажался», был фильм «Дамбо».

Мне очень нравится работать с Тимом, но я не думаю, что мы когда-либо по-настоящему анализировали, почему нам так хорошо работается вместе. Получилось так, что мы просто работаем и наслаждаемся процессом. Я думаю, что подвел его однажды в фильме «Дамбо». Я ничего о нём не знал, я облажался.

В этом же интервью Китон и Бёртон пришли к выводу, что если и заниматься чем-то, то заниматься с полной самоотдачей и от всей души.

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