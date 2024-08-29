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Инсайдер раскрыл дату анонса и дизайн консоли PS5 Pro

Инсайдер раскрыл дату анонса и дизайн консоли PS5 Pro
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Инсайдер под ником billbil-kun поделился новыми деталями PlayStation 5 Pro — улучшенной консоли PlayStation 5, которую Sony разрабатывает уже несколько лет. Ежемесячно об устройстве утекает всё больше и больше деталей, и совсем скоро компания представит устройство на публику.

По данным инсайдера, анонс произойдёт уже совсем скоро — в первой половине сентября. Судя по всему, корпорация проведёт онлайн-презентацию консоли и назовёт её дату выхода, а на грядущей выставке Tokyo Game Show 2024 в конце сентября представит её в физическом виде и раскроет больше деталей гаджета.

Кроме того, billbil-kun также показал рисунок с вероятным дизайном PS5 Pro. Судя по нему, новая консоль будет размером с PS5 Slim и получит сразу два слота Type-C спереди. Что касается дисковода, то он наверняка будет съёмным.

Возможный дизайн PS5 Pro от инсайдера billbil-kun

Фото: Dealabs

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