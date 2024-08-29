Создателя «Телеграма» Павла Дурова лишили родительских прав в Швейцарии — слух

В конце августа журналисты Forbes сообщили, что основатель «Телеграм» Павел Дуров выступает подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии. Иск был подан ещё в марте 2023 года бывшей спутницей бизнесмена Ириной Болгар, утверждающей, что у них с Дуровым трое совместных детей. В иске она обвиняет предпринимателя в физическом насилии по отношению к одному из детей.

Спустя несколько дней в своих соцсетях женщина заявила, что суд Женевы лишил Дурова родительских над её детьми. По её словам, с бизнесменом неоднократно пытались связаться представители опеки, однако он игнорировал все их запросы.

Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведённое органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей. Органы опеки многократно, в том числе при мне пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые я предоставила, и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил.

Как ранее сообщала Болгар, она подала иск о лишении Дурова родительских прав после того, как он поставил ей ультиматум о переезде в ОАЭ. Она отметила, что бизнесмен заблокировал ей доступ к банковским картам, прекратил оплату счетов и полностью прервал личное общение.

Сам создатель «Телеграма» не подтверждал информацию женщины. Ранее он заявлял, что у него около ста биологических детей.