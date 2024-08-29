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Стартовали съёмки криминальной комедии «Геля» про автоугон — первые кадры

Стартовали съёмки криминальной комедии «Геля» про автоугон — первые кадры
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Кинокомпания «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатр Start, телеканал РЕН ТВ и 74 Film Studio объявили о старте съёмок фильма «Геля». Премьера ленты состоится в кинотеатрах страны, дата выхода станет известна позже.

Лента расскажет историю дальнобойщика Сани, которые решается на заказ угнать «Гелендваген» ради будущего своей семьи. Угон оборачивается полицейской погоней, которая столкнет Саню с капитаном полиции Ореховым, после чего эта встреча изменит их жизни навсегда.

Режиссёром и автором сценария выступит Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Немцы»). Главные роли в ленте сыграют Илья Малаков («Большая игра»), Антон Васильев («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Виктор Добронравов («Онегин»), Антон Кузнецов («Юг»), Дарья Мельникова («Папины дочки»), Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир») и другие.

Кадры со съёмок фильма «Геля»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

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