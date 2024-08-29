«Возвращение Тима Бёртона»: критики хвалят фильм «Битлджус 2» с Дженной Ортегой

28 августа на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Битлджус Битлджус» — продолжения знаменитой хоррор-комедии Тима Бёртона. Ленту продемонстрировали посетителям ивента и журналистам, после чего критики опубликовали обзоры сиквела.

Так, на агрегаторе Metacritic уже сформировался предварительный рейтинг — 65 баллов из 100. Это примерно на уровне оригинальной ленты 1988 года — критикам особенно понравилась актёрская игра Вайноны Райдер, Майкла Китона и Дженны Ортеги, юмор, комедийная хоррор-атмосфера и крайне быстрый темп повествования. Некоторые журналисты не оценили чёрные шутки и сюжет, полный фан-сервиса.

Фото: Metacritic

Отзывы критиков о фильме «Битлджус Битлджус»

Быстрый темп, жизнерадостная энергия и непрерывный поток громкого смеха намекают на радость, которую Бертон нашёл в повторном посещении этого мира, и для всех фанатов оригинала это заразительный эффект.

Самое чудесное в «Битлджусе Битлджусе» то, что Тим Бёртон снова входит в привычку, успешно возвращаясь к мрачной комедии и возмутительным визуальным эффектам, которые отличали его выдающиеся ранние работы.

Это, несомненно, радостное возвращение Тима Бёртона, которое во многом выделяет этот фильм среди моря непродуманных сиквелов.

«Битлджус Битлджус», возможно, не такой уж свежий и сытный – по сути, это «комфортная еда» для давних фанатов Бёртона. Но зрителям будет трудно подавить радостную улыбку или кладбищенскую гримасу во время просмотра ленты.

«Битлджус» с его вялым юмором, консервированными сантиментами и чрезмерными попытками отвратить нас — это трата хорошего актёрского состава и искажение наследия оригинального фильма.

Премьера «Битлджус Битлджус» состоится 6 сентября в мировых кинотеатрах.