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Поисковики начали скрывать YouTube с первых строчек выдачи на фоне замедления

Поисковики начали скрывать YouTube с первых строчек выдачи на фоне замедления
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Как сообщают журналисты издания «Известия», различные поисковики начали скрывать YouTube с первых строчек выдачи на фоне замедления. Теперь при запросах пользователей им сначала предлагаются отечественные видеохостинги Rutube, «VK Видео» и российские онлайн-кинотеатры.

По словам эксперта, снижение YouTube в выдаче могли вызвать как действия пользователей, так и самих поисковиков.

Да, на YouTube пока ещё больше «блогерского» контента, для переноса его на российские платформы понадобится время, но уже сейчас очевидно, что в этом нет какой-то катастрофы для пользователя.

Ко всему прочему, Роскомнадзор может наложить санкции против сайтов, нарушающих законодательство. Из-за подобных действий сайт может упасть в поиске или полностью быть исключён из его результатов.

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