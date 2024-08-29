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В Steam появилась страница футсима UFL от Криштиану Роналду

В Steam появилась страница футсима UFL от Криштиану Роналду
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На этой неделе бесплатный футбольный симулятор UFL от Криштиану Роналду получил страницу в Steam. На ней разработчики поделились парой скриншотов и раскрыли инормацию о доступных язхык — игра обзаведётся полным переводом на русский.

Вероятно, футсим также получит русскоязычных комментаторов. Ко всему прочему, UFL переведут на украинский и беларуский языки с полной озвучкой.

Одним из инвесторов UFL выступил футболист Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн. А разрабатывают игру кипрская компания Strikerz Inc. с сотрудниками из стран СНГ (например, руководитель студии Сергей Бруй раньше работал в Mail.Ru и Disney Russia).

Полная версия UFL выйдет 12 сентября на PlayStation 5 и Xbox Series.

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