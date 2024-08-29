Virtus.pro выбила Team Falcons с BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2

Российская Virtus.pro выиграла свой первый матч в нижней сетке плей-офф топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

Упав в нижнюю сетку после поражения от FURIA Esports в дебютном матче на ивенте, VP встретилась с датским составом Team Falcons. На первой карте «Медведям» удалось вернуться в игру после тяжелейшего старта, однако затем «Соколы» сравняли счёт. Всё решилось на третьей карте, где Virtus.pro додавила своего оппонента.

В следующем раунде VP будет бороться с проигравшим пары MOUZ — paiN Gaming за право продолжить выступление на «Даче». Что касается Team Falcons, датчане покидают соревнование.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.