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Результат матча Virtus.pro — Team Falcons на BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 (ББ Дача по КС)

Virtus.pro выбила Team Falcons с BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2
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Российская Virtus.pro выиграла свой первый матч в нижней сетке плей-офф топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

Упав в нижнюю сетку после поражения от FURIA Esports в дебютном матче на ивенте, VP встретилась с датским составом Team Falcons. На первой карте «Медведям» удалось вернуться в игру после тяжелейшего старта, однако затем «Соколы» сравняли счёт. Всё решилось на третьей карте, где Virtus.pro додавила своего оппонента.

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 . Раунд 1 (нижняя сетка)
29 августа 2024, четверг. 12:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 1
Team Falcons

В следующем раунде VP будет бороться с проигравшим пары MOUZ — paiN Gaming за право продолжить выступление на «Даче». Что касается Team Falcons, датчане покидают соревнование.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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