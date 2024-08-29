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В России снимут сериал «Выстрел» о последствиях смерти Александра Пушкина

В России снимут сериал «Выстрел» о последствиях смерти Александра Пушкина
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Онлайн-кинотеатр «Иви» и киностудия «РОК» объявили, что приступили к работе над биографическим сериалом «Выстрел». Проект расскажет о последствиях смерти легендарного русского поэта Александра Пушкина. Действия шоу развернутся в 1837 году.

По сюжету, Император вызывает военного следователя Галахова и поручает ему найти и наказать всех виновников гибели поэта. Галахов составляет список участников дуэльного заговора: от отвергнутых женщин и опасных соперников до старого отца и прекрасной супруги. Только так можно было успокоить общество, поставив в деле точку.

Режиссёром грядущего проекта выступит Илья Учитель («Летучий корабль»), а сценаристом – Ариф Алиев. Сроки и дата выхода сериала пока не раскрываются.

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