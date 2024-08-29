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Сборы ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в России превысили 100 млн рублей

Сборы ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в России превысили 100 млн рублей
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На этой неделе сборы ремейка «Ворона» в кинотеатрах России превысили отметку в 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть меньше недели — премьера состоялась 22-го числа.

Вероятно, в эти выходные картина сможет преодолеть в российском прокате отметку и в 200 млн рублей.

Фото: «Фонд Кино»

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года рассказывает о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в реальный мир ради возмездия. После возвращения из мёртвых Эрик понимает, что стал бессмертным. Такой «дар» ему дали того, чтобы совершить отмщение.

Главную роль в ремейке сыграл Билл Скарсгард. В оригинале протагониста играл Брэндон Ли. Снял ремейк Руперт Сандерс. Ранее он рассказывал, что старался сделать ленту максимально аутентичной.

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