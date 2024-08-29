Решающие матчи BetBoom Dacha по CS 2 можно будет посмотреть в «Доме Динамо» в Москве

Киберспортивные болельщики смогут посмотреть решающие матчи топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 в пространстве «Дом Динамо» в центре Москвы.

Для получения билетов нужно пройти предрегистрацию на сайте «Дома Динамо». В комплексе покажут решающие матчи стадии плей-офф в субботу, 31 августа. Также посетители смогут поучаствовать в различных розыгрышах и выиграть призы (например, мерч «Динамо» и BetBoom Team).

BetBoom Dacha Belgrade проходит в эти дни в столице Сербии, призовой фонд чемпионата составляет $ 500 тыс. Борьбу за престижный трофей продолжают российские команды Virtus.pro и Team Spirit, а также лучшие коллективы Европы и Америки — MOUZ, FURIA Esports, HEROIC и другие.