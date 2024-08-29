Стартовали съёмки детективного сериала «Находка века» со звездой «Тихого Дона»

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Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания МЕМ Cinema Production объявили о старте производства детективного сериала «Находка века». Также было опубликовано множество фотографий со съёмочной площадки.

Шоу расскажет о Диане — специалисте по древнейшей истории, которая пишет диссертацию о роли женщины в Ветхом Завете. Ещё она и мечтает стать самым молодым доктором исторических наук среди женщин. Для работы над докторской девушка прилетает в Ереван, где случайно находит загадку, ведущую к раскрытию местонахождения Ноева Ковчега.

В актёрский состав вошли Дарья Урсуляк, Игорь Верник, Арам Вардеванян, Алёна Хмельницкая, Эрик Яралов, Микаэль Джанибекян, Полина Ауг, Беник Аракелян и другие. Кресло режиссёра занял Сэм Литовчин («Универ. 13 лет спустя»).

Сроки и дата премьеры сериала пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko