Вышел тизер криминального шоу «Лихие» Юрия Быкова о России 90-х

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Онлайн-кинотеатр Okko представил первый тизер и постер криминального сериала «Лихие» о России 90-х. Автором проекта выступил режиссёр «Дурака» и «Завода» Юрий Быков.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет будет основан на реальной истории и расскажет о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

Главные роли в шоу сыграли Артём Быстров, Елена Николаева, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Постер