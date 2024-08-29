Marvel начинает праздновать своё 85-летие — трейлер

В этом году Marvel Comics исполняется 85 лет со дня основания. В честь такого события представители компании опубликовали специальный ролик, который ознаменовал начало подготовки к празднованию столь знаменательной цифры.

В видео показали моменты из старых фильмов и сериалов Marvel, а также пару секунд ещё невышедших проектов: «Капитан Америка: Дивный новый мир» и «Громовержцы». Ко всему прочему, в начале ролика фигурируют архивные кадры со Стэном Ли.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment

Компания Marvel Comics была создана издателем Pulp-журналов Мартином Гудменом в 1939 году как группа дочерних компаний под общим названием Timely Comics. Первой публикацией был комикс Marvel Comics #1 (октябрь 1939), в котором впервые появился Человек-Факел.