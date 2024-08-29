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Звезда «Игр» Григорий Верник назвал три отличных сериала, от которых не смог оторваться

Звезда «Игр» Григорий Верник назвал три отличных сериала, от которых не смог оторваться
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На этой неделе звезда сериала «Игры» Григорий Верник про Олимпиаду-1980 в СССР принял участие в новом ролике на канале «Кинопоиск». В ходе ролика исполнитель роли Игоря Зорина назвал три отличных сериала, от которых не смог оторваться.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Три отличных сериала от Григория Верника

  • «Наследники» (2018 год) — создатель Джесси Армстронг;
  • «Разделение» (2022 год) — создатель Дэн Эриксон;
  • «Репетиция» (2022 год) — создатель Нейтан Филдер.

Сериал «Игры» рассказывает о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

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