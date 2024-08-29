В Dota 2 продолжают находить баги с «Мидасом» — на этот раз «абузят» героя Techies

Компания Valve продолжает сталкиваться с новыми внутриигровыми ошибками в Dota 2, вызванными предметом Hand of Midas.

Уже третьи сутки подряд разработчики «Доты» борются с багами, связанными с артефактом «Мидас», который даёт дополнительное золото и опыт. Однако игроки продолжают находить новые способы «абуза» предмета. Несмотря на то, что Valve исправила уже более десятка ошибок, пользователям до сих пор удаётся найти новые баги.

Так, например, по словам аналитика Team Spirit Дениса sikle Лермана, на данный момент в «Доте» актуален баг с героем Techies, который использует «Мидас».

Суть «абуза» заключается в следующем: «Минёр» с аспектом «Spoon's Stash» покупает Hand of Midas, выкладывает его на землю и подбирает назад, а затем перекладывает его из инвентаря в «рюкзак» и обратно, после чего предмет можно использовать. Повторное перекладывание из инвентаря в «рюкзак» и назад обнулит перезарядку «Мидаса», из-за чего Techies может бесконечно получать дополнительное золото и опыт.

Киберспортсмены и простые пользователи недовольны происходящим в игре, особенно в преддверии The International 2024, главного турнира года по Dota 2. Valve пока никак не комментировала данную ситуацию.