Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый «Мир Юрского периода» получил название и первые кадры

Новый «Мир Юрского периода» получил название и первые кадры
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures раскрыла в соцсети X (ранее Twitter), что новый «Мир Юрского периода» получил подзаголовок «Перерождение» (Rebirth). Ко всему прочему, авторы опубликовали первые кадры грядущей картины с главными героями.

Лента вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока не раскрываются.

В актёрский состав вошли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля 2025 года.

Первые кадры

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Материалы по теме
Смог ли второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» спасти сериал?
Смог ли второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» спасти сериал?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android