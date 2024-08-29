Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Турнирный оператор ESL запретил использование функции Snap Tap на своих LAN-турнирах по CS

Турнирный оператор ESL запретил использование функции Snap Tap на своих LAN-турнирах по CS
Комментарии

Турнирный оператор ESL ввёл запрет на использование функции «Snap Tap» и её аналогов на своих LAN-турнирах по Counter-Strike 2.

Компания присоединилась к Valve и другим организаторам соревнований, которые запретили применение на чемпионатах по CS2 аппаратного обеспечения, автоматизирующего игровой процесс. Это касается клавиатур с функцией «Snap Tap» и подобной гарнитуры.

Запрет будет действовать начиная с топ-турнира ESL Pro League Season 20, который стартует 3 сентября. Стоит отметить, что это касается лишь LAN-чемпионатов от ESL. Однако турнирный оператор сообщил, что в будущем запрет может распространиться и на онлайн-соревнования, когда у компании будет возможность отслеживать применение запрещённых девайсов.

Материалы по теме
В Counter-Strike 2 вышло обновление — запрет нечестных «биндов» и тест нового античита
BLAST не стал запрещать «jumpthrow» на турнирах по CS2, а ESL пока не принял решение
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android