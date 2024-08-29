Турнирный оператор ESL запретил использование функции Snap Tap на своих LAN-турнирах по CS

Турнирный оператор ESL ввёл запрет на использование функции «Snap Tap» и её аналогов на своих LAN-турнирах по Counter-Strike 2.

Компания присоединилась к Valve и другим организаторам соревнований, которые запретили применение на чемпионатах по CS2 аппаратного обеспечения, автоматизирующего игровой процесс. Это касается клавиатур с функцией «Snap Tap» и подобной гарнитуры.

Запрет будет действовать начиная с топ-турнира ESL Pro League Season 20, который стартует 3 сентября. Стоит отметить, что это касается лишь LAN-чемпионатов от ESL. Однако турнирный оператор сообщил, что в будущем запрет может распространиться и на онлайн-соревнования, когда у компании будет возможность отслеживать применение запрещённых девайсов.