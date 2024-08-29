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Kingdom Come Deliverance 2 обойдёт Baldur's Gate 3 по объёму сценария

Kingdom Come Deliverance 2 обойдёт Baldur's Gate 3 по объёму сценария
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На этой неделе руководитель разработки Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра рассказал в соцсети X (ранее Twitter), что в сценарии игры 2.2 миллиона слов. По словам главы Warhorse Studios, такой объём сравним с примерно 11 тыс. страниц текста или 100 сценариев двухчасовых фильмов.

Если данная цифра окажется финальной, то Kingdom Come Deliverance 2 войдёт в историю, как игра с самым объёмным сценарием за всё время. На данный момент пальму первенства в данном вопросе занимает Baldur's Gate 3 со сценарием объёмом в 2 млн слов — данное достижение в 2023 году даже было отмечено в Книге рекордов Гиннеса.

Авторы обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 11 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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