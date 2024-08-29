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Результат матча Team Spirit — FURIA Esports на BetBoom Dacha Belgrade (ББ Дача по КС)

Team Spirit разгромила FURIA Esports на BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2
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Российская Team Spirit заработала вторую победу подряд в рамках плей-офф топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

Во втором раунде верхней сетки «Драконы» противостояли бразильской FURIA Esports. Команда из России разгромила своего оппонента, завершив обе карты в свою пользу со счётом 13:4 и 13:1.

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 . 1/2 финала (верхняя сетка)
29 августа 2024, четверг. 18:40 МСК
FURIA Esports
Окончен
0 : 2
Team Spirit

Эта победа позволила «Спиритам» пройти в финал верхней сетки, где коллектив поборется за выход в гранд-финал с победителем пары MOUZ — paiN Gaming. FURIA Esports же отправляется в нижнюю сетку, где сразится за выживание на ивенте с турецкой Eternal Fire.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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