«Гладиатор 2» получил возрастной рейтинг «для взрослых» — как и оригинал

Согласно данным сервиса FilmRatings, фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта получил возрастной рейтинг «для взрослых». Эксперты оценили сиквел подобным образом из-за наличия жестоких сцен кровавого насилия. Оригинальная картина с Расселом Кроу в главной роли в своё время получила аналогичный рейтинг R.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Проект будет связан с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США.