Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Гладиатор 2» получил возрастной рейтинг «для взрослых» — как и оригинал

«Гладиатор 2» получил возрастной рейтинг «для взрослых» — как и оригинал
Комментарии

Согласно данным сервиса FilmRatings, фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта получил возрастной рейтинг «для взрослых». Эксперты оценили сиквел подобным образом из-за наличия жестоких сцен кровавого насилия. Оригинальная картина с Расселом Кроу в главной роли в своё время получила аналогичный рейтинг R.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Проект будет связан с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США.

Материалы по теме
«Это лучшее, что я снимал»: Ридли Скотт — о фильме «Гладиатор 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android