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Ченнинг Татум покупал целый год покупал новые футболки, чтобы не стирать старые

Ченнинг Татум покупал целый год покупал новые футболки, чтобы не стирать старые
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На этой неделе Ченнинг Татум («Подай знак», «Мачо и ботан») пообщался с журналистами издания GQ. В ходе разговора актёр признался, что однажды на протяжении целого года покупал новые футболки, чтобы не стирать старые.

По словам Татума, он настолько ненавидит стирать одежду, что не может выразить всё своё недовольство словами.

Видео доступно на YouTube-канале GQ. Права на видео принадлежат GQ.

Я ненавижу стирать вещи. Типа… Я ненавижу это больше, чем могу даже выразить словами.

Напомним, одной из последних работ актёра стала роль Гамбита в фильме «Дэдпул и Росомаха». Ченнинг заверил, что уже общался об отменённом фильме про его персонажа с боссами Marvel Кевином Файги и Бобом Айгером. Однако информации о возобновлении работы над проектом пока не появлялось.

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