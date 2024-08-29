Онлайн шутера Deadlock от Valve превысил 100 тыс. человек — игра на стадии закрытой беты

Вечером 29 августа пиковый онлайн командного шутера Deadlock от компании Valve превысил отметку в 100 тыс. игроков.

На момент публикации проект занимает восьмое место в Steam, опережая Rust, Apex Legends и Once Human. Из онлайн-проектов впереди только Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG и GTA 5 — в Deadlock играет 105 518 человек.

Фото: SteamDB

При этом Deadlock всё ещё недоступен для всех пользователей. Чтобы присоединиться к закрытому бета-тесту, необходимо получить инвайт — как это можно сделать, мы рассказали в отдельном материале.

Valve также официально не анонсировала игру и не проводила полноценной промо-кампании, лишь недавно открыв страничку в Steam и разрешив контентмейкерам записывать видео и скриншоты Deadlock.