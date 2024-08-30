«Кайф»: комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о фильме «Чужой: Ромул»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился впечатлениями после просмотра фильма «Чужой: Ромул». Свои мысли по поводу картины Феде Альвареса комментатор разместил в телеграм-канале.

По мнению Шнякина, он «балдеет» от франшизы, а новый фильм получился удачным, поскольку после его просмотра Дмитрий не остался разочарованным.

Надо признать, что Феде Альварес нежен и аккуратен с наследием франшизы. В новом фильме можно увидеть связь почти с каждой из шести предыдущих лент. Есть пасхалки, аутентичность, заигрывание с визуалом оригинальных фильмов. Есть обаяние ретрофутуризма с этими убогими мониторами. Кайф.

Без недостатков, конечно же, не обошлось. Среди них комментатор выделил отсутствие запоминающихся персонажей. А ещё Шнякин отметил, что «вся эта банда не стоит и локона волос Сигурни Уивер». Она играла Эллен Рипли в оригинальных «Чужих».

По итогу Дмитрий оценил ленту на 7 баллов из 10. Он подытожил, что нового «Чужого» стоит смотреть в том числе ради красивых космических пейзажей.

«Ромула» стоит посмотреть хотя бы ради блестяще отрисованных космических пейзажей и ради сцены с зависшей кислотной кровью — это было очень зрелищно. Ведь, когда идёшь на подобное кино, критерии зрелищности и сюжетистости первостепенны.

Фильм «Чужой: Ромул» показывают в кинотеатрах по всему миру, в том числе и в России (но не официально).