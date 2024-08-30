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Над фильмом по «Неуязвимому» всё ещё ведётся работа

Над фильмом по «Неуязвимому» всё ещё ведётся работа
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Мультсериал «Неуязвимый» по серии комиксов Роберта Киркмана стал популярным. Проект высоко оценили как зрители, так и критики, но создатели мультсериала и сам Киркман не прочь экранизировать комиксы в виде фильма.

Ещё в январе 2023 года сообщалось, что работа над картиной продвигается хорошо. Недавно Роберт прокомментировал статус производства ленты: работа «будет вестись ещё какое-то время». Киркман отметил, что лента должна быть идеальной.

Сериал так сильно понравился людям, поэтому фильм просто обязан быть идеальным. На него уходит много времени. К примеру, на то, чтобы привести в порядок некоторые фрагменты. Вероятно, работа будет идти ещё некоторое время.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

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